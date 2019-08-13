Оперативники пресекли в Перми нелегальную брокерскую деятельность. Об этом сообщается в четверг на сайте МВД.

По данным полиции, злоумышленники, «обещая клиентам баснословные прибыли на электронной бирже», переводили полученные деньги на подконтрольные счета и похищали их. Офис располагался в торговом центре на улице Куйбышева. В своей преступной деятельности подозреваемые использовали интернет-ресурс Global-palace, позиционировавшийся в качестве брокера.

«Менеджеры организации с помощью различных информационных баз подыскивали лиц, находящихся в поиске работы. Гражданам предлагали трудоустроиться в компанию на должность финансового аналитика, а перед этим пройти бесплатное обучение. Курсы для клиентов проходили на демосчете. Людям рассказывали о возможности пассивного заработка во время игры на бирже с ежедневным доходом до 2 тыс. долларов США. Клиенты наглядно видели, как за короткое время можно заработать целое состояние. Никто из них не догадывался, что сайт Global-palace находится под полным контролем злоумышленников. Системный администратор искусственно влиял на ход торгов. Затем клиентов убеждали сыграть по-настоящему за собственные деньги. Пермяки несли в компанию накопления и брали кредиты в банках. В одном случае женщина оформила заем на 1,2 млн рублей», — рассказали в МВД.

При помощи компьютерной программы клиенту заводили личный кабинет, где он мог видеть суммы якобы зачисленных средств и отслеживать хронологию совершенных операций. «На самом деле картинка на экране гаджетов была полной фикцией. Заработать на электронной бирже было невозможно, деньги автоматически поступали на подконтрольные счета злоумышленников и обратно уже не возвращались. Системный администратор сайта обнулял счет, а клиенту объявляли, что он в проигрыше», — поясняют правоохранители.



С заявлениями в полицию обратились уже 15 человек. В рамках дела, возбужденного по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в крупном размере»), оперативники провели обыск в офисе компании. У предполагаемых махинаторов изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации и черновые записи. На сегодняшний день в качестве подозреваемых допрошены 31-летний директор региональной компании и менеджер-аналитик 1992 года рождения. Оба являются жителями Башкирии. Не исключено, что уже в ближайшее время в деле появятся новые фигуранты, отмечают в полиции.