Московский городской суд признал законным продление до 13 октября срока домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве, сообщает ТАСС.

«Судом отказано в удовлетворении жалобы защиты на постановление о продлении домашнего ареста Майклу Калви», — сказала собеседница агентства.

По ее словам суд также снял с Калви ограничение на общение с любыми людьми, за исключением имеющих отношение к его уголовному делу. Ранее ему было запрещено общаться с любыми лицами. Прогулки были запрещены.

Защита просила об освобождении Калви под залог в размере 5 млн рублей или под запрет определенных действий.