Первый зампред Фонда социального страхования Евгений Писаревский выдвинут на должность финансового омбудсмена, его кандидатура будет рассмотрена советом директоров ЦБ в течение месяца. Об этом сообщил ТАСС источник на финансовом рынке, возможную смену места работы Писаревского подтвердил источник, близкий к ФСС.

В пресс-службах ФСС и службы финомбудсмена отказались от комментариев, в ЦБ не ответили на запрос. Ранее Писаревский уже назывался в качестве кандидата на должность финансового омбудсмена. В случае одобрения его кандидатуры он станет третьим финомбудсменом и будет уполномоченным по защите прав потребителей в сфере страхования, а также, вероятно, и других видов финуслуг, знает один из собеседников агентства.

Институт финомбудсмена создан в 2018 году для досудебного урегулирования споров между гражданами и финансовыми организациями. С 1 июня 2019 года он начал свою работу со споров по автострахованию — теперь недовольный выплатой по ОСАГО и каско гражданин до суда должен обратиться к финобмудсмену. Учредителем службы обеспечения деятельности финуполномоченного является ЦБ.

Главным финансовым уполномоченным 3 сентября 2018 года году был назначен Юрий Воронин, который до этого, с 1 октября 2013 года, руководил аппаратом Счетной палаты, а с 25 июня 2018 года занимал пост советника председателя Банка России. 9 января 2019 года на должность омбудсмена в сфере страхования назначен руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков Виктор Климов. 26 июля стало известно, что вторым финомбудсменом станет Светлана Никитина, которая с 19 августа перейдет на эту работу с должности замдиректора департамента страхового рынка ЦБ РФ. Никитина займется защитой прав потребителей в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации, деятельности кредитных организаций.

На все остальные виды страхования, кроме ОМС, закон о финомбудсмене распространится с 28 ноября 2019 года. С 1 января 2020 года финомбудсмен получит возможность разбирать досудебные претензии к микрофинансовым организациям, с января 2021 года — к банками, ломбардам, НПФ и кредитно-потребительскими кооперативам.

Евгений Писаревский родился в 1970 году, работает в ФСС с 2014 года. До этого работал, в частности, Федеральном агентстве по туризму, советником аппарата комитета Госдумы по экономполитике, предпринимательству и туризму, в Приморской краевой коллеги адвокатов. Доктор юридических наук.