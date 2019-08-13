Росбанк понизил ставки по вкладам. Вклад «150 лет надежности» (от 15 тыс. рублей, 500 долларов) в рублях (на три, шесть, семь, девять, 12, 18, 24 и 36 месяцев) открывается под 5,3—6,3% (ранее — под 5,3—6,4%), в долларах (на шесть, девять, 12, 18, 24 и 36 месяцев) — под 0,5—1,3% годовых (вместо 0,8—1,5%).

По депозиту «Прогрессивный» (от 500 тыс. рублей на 12 месяцев) проценты начисляются по периодам — от 6 до 7,3%.

Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 6,55% (ранее — 6,75%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

Дополнительные взносы по вкладам не предусмотрены.

«Пополняемый» (от 15 тыс. рублей, 500 долларов) в рублях (на три, шесть, девять, 12 и 18 месяцев) привлекается под 4—4,8% (прежде — под 4,4—5,1%), в долларах (на девять, 12 и 18 месяцев) — под 0,4—0,9% годовых (ранее — под 0,8—1%).

Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.