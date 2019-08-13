В рейтинговых агентствах игнорировали неформальные сигналы, но зачастую такая информация оказывалась более достоверной.
За месяц до отзыва лицензии или начала санации большинство банков оценивались крупнейшими рейтинговыми агентствами на относительно высоком уровне, но это не уберегло их от финансового краха. К такому выводу пришли аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова, сообщают «Известия». Рейтинги, которые были присвоены российским банкам крупнейшими агентствами, зачастую ошибочны, сообщается в исследовании. В своих отзывах специалисты рейтингового рынка игнорировали неформальные сигналы, слухи, сообщения СМИ, но зачастую неформальная информация оказывалась более достоверной, чем официальные рейтинги крупнейших агентств.
Оценки агентств, согласно законодательству, — это мнение о финансовой устойчивости той или иной организации, прокомментировали в Центробанке. Причины отзыва у кредитных организаций удостоверений ЦБ могут быть связаны не только с ухудшением их кредитоспособности, а, например, с отмыванием денег, уточнили в регуляторе. В Банке России в целом не согласны с тем, что зачастую рейтинги присуждаются некорректно.
В исследовании РЭУ приводятся следующие примеры. За месяц до начала санации ФК «Открытие» S&P и Moody's оценивали его бумаги как рискованные, при этом лишь последнее присвоило банку негативный прогноз. Те же агентства выставили Промсвязьбанку схожие оценки без предположений об отрицательном развитии. Национальные агентства АКРА и «Эксперт РА» оценивали состояние «Открытия» и Промсвязьбанка как умеренно рискованное. Такой уровень в РЭУ считают относительно хорошим, поскольку он не предполагает, что организация близка к дефолту.
Своевременно спрогнозировать кризис агентствам удалось лишь в двух случаях: при оценках Азиатско-Тихоокеанского банка и Международного банка Санкт-Петербурга — Fitch и S&P присвоили им дефолтные рейтинги, отметили в РЭУ.
В «Эксперт РА» сообщили, что у рейтингов категории «В» фактическая вероятность дефолта на трехлетнем горизонте превышает 20%, в категории «ССС и ниже» — более 30%. Санация «Открытия» и Промсвязьбанка не считается дефолтом в соответствии с интерпретацией всех рейтинговых агентств, поскольку банки продолжили исполнять свои обязательства перед вкладчиками, уточнили там.
По мнению экспертов, к оценкам международных агентств следует относиться со значительной долей скепсиса, так как российский финансовый сектор — не единственный пример несостоятельности их оценок. Инсайдерская информация, которая иллюстрирует реальное положение дел в компании, агентствам недоступна. Оценщики вынуждены ориентироваться на данные, которые им предоставляют сами организации. Зачастую отчетность фальсифицируется, как и происходило в российском банковском секторе, а методология агентств не позволяет выявить такие искажения.
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