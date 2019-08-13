ОТП Банк понизил ставки по некоторым долларовым вкладам. Доходность «Накопительного» (на 91, 181 и 366 дней) составит 0,3—1,7% (ранее — 0,3—2,15%), а «Максимального» (на 91, 181, 366, 547 и 732 дня) — 0,4—1,8% годовых (вместо 0,4—2,25%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Пенсионный» (на 91, 181 и 366 дней) открывается под 0,3—1,7% годовых (ранее — под 0,3—1,95%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма депозитов составляет 300 долларов. Пополнять можно вклады «Накопительный» и «Пенсионный».