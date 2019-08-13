Глава Министерства экономического развития Максим Орешкин считает, что новый подход Центробанка к оценке крупных заемщиков может давать ложные результаты, так как основан на формальных внутренних оценках. Об этом министр рассказал в интервью Reuters .

«Позиция ЦБ выглядит, действительно, не вполне логичной: с одной стороны, по инициативе и под контролем ЦБ на средства участников рынка создана «новая» рейтинговая отрасль, а с другой стороны, ЦБ отказывается принимать результаты работы рейтинговых агентств в качестве отправной точки для банковского регулирования», — сказал министр.

«Критерии определения качественных заемщиков, предлагаемые ЦБ и основанные на формальных внутренних оценках, будут давать много как ложноположительных, так и ложноотрицательных результатов», — передает агентство слова Орешкина.