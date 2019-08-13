Международные инвесторы продолжают охотно покупать российские гособлигации, сообщает «Коммерсант» . Тем более что на фоне падения ставок в США интерес к операциям carry-trade заметно вырос.

На минувшей неделе Минфин продолжил серию одиночных аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Инвесторам были предложены среднесрочные бумаги на 20 млрд рублей. Спрос почти в два с половиной раза превысил предложение, что позволило министерству привлечь финансирование дешевле вторичного рынка. Средневзвешенная доходность ОФЗ на прошедшем аукционе составила 7,18% годовых.

По оценкам ЦБ, иностранные инвесторы в первые четыре дня августа продали ОФЗ на 19 млрд рублей.

Как комментируют эксперты, продажи носили локальный характер, и очень быстро интерес восстановился не только на вторичном, но и на первичном рынке. Санкционные риски по-разному преподносятся по обе стороны океана — в США инвесторы находятся в более комфортном информационном фоне. К тому же российский рынок, в отличие от Аргентины и Турции, сейчас один из самых стабильных. По словам аналитиков, результаты аукционов подтверждают сохранение интереса инвесторов к российским гособлигациям.

Также добавляет привлекательности рублевому долгу падение ставок на американском рынке — прошедшее в июле и ожидаемое в ближайшие месяцы снижение ставки ФРС делает долларовую ликвидность более дешевой, что вместе со снижением доходности десятилетних US Treasuries (UST) подогревает интерес к высокодоходным облигациям развивающихся стран с инвестиционным кредитным рейтингом. По данным агентства Reuters, в среду доходность UST опустилась до минимума с марта 2016 года — 1,57% годовых, тогда как в конце июня составляла 2% годовых. Ставка по тридцатилетним бондам обновила исторический минимум, снизившись до отметки 2,015% годовых.

В ближайшие недели участники рынка ожидают сохранения спроса на рублевые бумаги со стороны международных инвесторов. При этом основной риск для рынка ОФЗ они видят в торговом конфликте между США и Китаем — ощутимое сокращение спроса произойдет лишь в случае, если Конгресс США вернется к теме санкций против ОФЗ.