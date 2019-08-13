Microsoft собирает голосовые данные только с разрешения пользователей и лишь для того, чтобы улучшать работу голосовых сервисов, при этом данные пользователей обезличены, что обеспечивает конфиденциальность, заявил РИА Новости представитель компании.

Ранее издание Vice сообщало, что подрядчики Microsoft прослушивают аудиозаписи, полученные через программы компании. Как отмечает издание, Microsoft обновила свою политику использования личных данных, добавив туда согласие пользователя на обработку аудиозаписей. В новой редакции документа говорится, что компания может обрабатывать их как автоматически, так и вручную (человеком).

«Microsoft собирает голосовые данные для того, чтобы обеспечивать и улучшать работу голосовых сервисов — таких как, к примеру, поиск, распознавание голосовых команд, транскрибация (перевод речи из аудио или видео в текст. — Прим. ред.) и перевод речи. Microsoft всегда запрашивает разрешение, прежде чем начать сбор и использование данных», — сказал РИА Новости представитель Microsoft.

Он отметил при этом, что в некоторых случаях для помощи в улучшении работы голосовых сервисов корпорация привлекает подрядчиков, однако при этом компания предпринимает меры защиты конфиденциальности пользователей.

«При этом мы предпринимаем обязательные действия по деидентификации данных, заключаем соглашения о неразглашении с этими компаниями и их сотрудниками, чтобы защитить конфиденциальность наших клиентов, и требуем от подрядчиков соответствия высоким стандартам конфиденциальности, установленным европейским законодательством. Мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечить максимальную прозрачность процессов и помочь пользователям делать более осознанный выбор», — также сказал представитель Microsoft.

«В связи с возникшей ситуацией мы осознали, что необходимо лучше информировать пользователей о том, что в работе с этой информацией иногда могут быть задействованы люди. Поэтому мы обновили наше положение о конфиденциальности и раздел часто задаваемых вопросов о продуктах. Мы продолжим работать над повышением прозрачности», — заключил представитель Microsoft.