Кредит Европа Банк вновь проводит полюбившуюся клиентам акцию «Больше покупок – больше кешбэк». В августе держатели карты CARD PLUS имеют возможность получить больший процент кешбэка, увеличив оборот по карте по сравнению с июлем 2019 года. Так, при оплате картой CARD PLUS покупок на сумму, превышающую сумму покупок в июле на 5 000 рублей, клиенты банка гарантированно получат 1% дополнительно, на 30 000 рублей – 2%. Максимальный размер вознаграждения составляет 8 000 рублей. Для участия в акции требуется регистрация.

В преддверии нового учебного года банк также запустил акцию «Back to school!» (Скоро в школу). Все клиенты получат 3% кешбэк за покупки для детей по карте CARD PLUS. Повышенный кешбэк будет начисляться за все покупки в книжных магазинах, магазинах одежды для детей и подростков, за оплату обучения в школах, колледжах, университетах, а также за оплату других образовательных сервисов. Регистрация в акции не требуется.