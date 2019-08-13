Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. рублей в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни». Оценки различаются в разных регионах, но везде, за исключением Москвы, превосходят размеры средней фактической зарплаты, сообщает РБК . Опрос проводился в городах с населением более 500 тыс. человек, а также в Грозном и Севастополе.

Так, наиболее высокий уровень справедливой зарплаты назвали участники опроса из Москвы — почти 100 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге и Владивостоке среднее значение оценки составило 77 тыс. рублей, в Хабаровске — 75 тыс. рублей. Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тыс. рублей), а также в Волгограде и Ярославле (59 тыс. рублей).

Мужчины считают достойной зарплату в 68,6 тыс. рублей, женщины — в 64,2 тыс. рублей. Участники опроса в возрасте 18–30 лет оценили справедливую зарплату в среднем в 56,2 тыс. рублей, от 30 и до 40 лет — 65,3 тыс. рублей, после 40 лет оценка достойной оплаты труда не опускалась ниже 67 тыс. рублей. Респонденты, сообщившие, что их дохода с трудом хватает на питание, назвали справедливой зарплату в 63,2 тыс. рублей.

Оценка достойного размера оплаты труда превышает величину средней официальной начисленной зарплаты, следует из базы данных показателей муниципальных образований Росстата, которые включают НДФЛ в 13%, то есть разрыв в «чистых» желаемых и официальных зарплатах будет еще больше. В целом по стране размер средней номинальной начисленной зарплаты за первое полугодие 2019 года составил 46,3 тыс. рублей, следует из данных Росстата.

Медианное значение оценки справедливой зарплаты составило 50 тыс. рублей. Наиболее высокое значение медианы зафиксировано в Москве (74 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (60 тыс. рублей), наиболее низкое — в Астрахани, Барнауле, Волгограде, Липецке и Ульяновске. Во всех этих городах медиана оценки справедливой зарплаты составила 45 тыс. рублей. По данным Росстата, медиана зарплаты по стране — 34,3 тыс. рублей.