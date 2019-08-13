Газпромбанк получил предложение «Мечела» о реструктуризации долга, сообщил журналистам представитель банка.

«Мы получили обращение группы «Мечел». Банк изучает обращение, будет готов прокомментировать после его всестороннего анализа и получения пояснений «Мечела» на вопросы банка», — сказал представитель банка.

В июле ВТБ и Сбербанк, также являющиеся основными кредиторами «Мечела», сообщили, что «Мечел» предложил им перенести погашение основного долга с 2020—2022 годов на 2024—2026 годы.

Согласно достигнутым в конце 2016 года договоренностям с банками (основные кредиторы «Мечела» — ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк), «Мечел» должен начать погашать тело долга в апреле 2020 года равными частями в течение двух лет. Срок погашения основного долга установлен на апрель 2022 года. Компания рассчитывает завершить новый переговорный процесс к концу этого года.

В настоящее время 92% задолженности группы реструктурировано, в рублях представлено 65% от общего объема долга. Основные российские государственные банки-кредиторы являются держателями 88% задолженности (347,5 млрд рублей на конец мая).