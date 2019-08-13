Риск социального исключения актуален для 13,1% жителей и 19,8% домохозяйств в России, определили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). Основой для определения риска социальной эксклюзии в РФ стала адаптированная версия соответствующего индекса ООН (UNDP), она учитывает ограничения в доступе к экономической сфере, социальным услугам и общественной жизни, сообщает «Коммерсант» .

Понятие эксклюзии включает понятие бедности, но не сводится к нему — речь, по существу, идет о таком сочетании бедности и других факторов, что домохозяйство де-факто изолируется от «большого» общества, формируя свой вариант замкнутой маргинальной субкультуры.

В целом доля населения, находящегося под риском социальной эксклюзии, составила 13,1%, а доля домохозяйств — 19,8%. Из них 88% испытывали эксклюзии по трем компонентам индекса, 11,9% — по двум. Доля таких лиц в экономически активном возрасте (15–72 года), составившая 12%, ожидаемо оказалась значительно меньше, чем лиц, вышедших из него (22,6%). Доля находившихся под этим риском среди занятых в трудоспособном возрасте составила 6,7%, среди безработных — 36,2%, а незанятых трудоспособного возраста — 17,5%.

Наименьшая доля семей, находившихся под риском социальной исключенности, оказалась среди состоявших из трех и четырех человек (соответственно 8,4% и 9%), а наибольшая — среди состоящих из одного человека (25,5%). Наличие в семье пенсионера на риски исключенности практически не влияет: у семьи, состоящей только из них (14,3%), они также практически не отличались от среднего показателя у всего населения страны.

Разрыв между минимальной (1,7% в Москве) и максимальной (34,3% в Хакасии) долями населения, которое находилось под риском социальной исключенности, очень велик. В число регионов с наименьшим риском вошли также Санкт-Петербург (2,8%), Татарстан (4,6%), Ленинградская область (5,5%), Ханты-Мансийский АО (5,8%) и Камчатский край (6,2%). В числе с наибольшим риском — Забайкальский край (31,6%), Тыва (29,6%), Еврейская автономная область (27,2%), Республика Алтай (25,6%) и Курганская область (24,6%). Риск исключенности в сельских поселениях (20,2%) более чем вдвое выше, чем в городах (9,9%).