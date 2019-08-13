Арбитражный суд Татарстана признал бывшего председателя правления Спурт Банка Евгению Даутову банкротом, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Арбитражный суд Татарстана признал бывшего председателя правления Спурт Банка Евгению Даутову банкротом, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Признать должника Даутову Евгению Валентиновну несостоятельным банкротом и ввести процедуру реализации имущества должника», — заявил судья.
Исковое заявление о признании Даутовой банкротом подала госкорпорация «ВЭБ.РФ». Сумма требований составила 3,7 млрд рублей.
Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру реструктуризации долга в отношении экс-главы обанкротившегося Спурт Банка Евгении Даутовой в феврале 2019 года.
Ранее Даутова, обвиняемая в злоупотреблении полномочиями и фальсификации финансовых документов, была приговорена к трем годам и одному месяцу колонии общего режима.
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