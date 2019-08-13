Арбитражный суд Татарстана признал бывшего председателя правления Спурт Банка Евгению Даутову банкротом, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать должника Даутову Евгению Валентиновну несостоятельным банкротом и ввести процедуру реализации имущества должника», — заявил судья.

Исковое заявление о признании Даутовой банкротом подала госкорпорация «ВЭБ.РФ». Сумма требований составила 3,7 млрд рублей.

Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру реструктуризации долга в отношении экс-главы обанкротившегося Спурт Банка Евгении Даутовой в феврале 2019 года.

Ранее Даутова, обвиняемая в злоупотреблении полномочиями и фальсификации финансовых документов, была приговорена к трем годам и одному месяцу колонии общего режима.