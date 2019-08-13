Срок давности сделки для изъятия жилья у добросовестного приобретателя могут установить равным трем годам. Об этом рассказала в интервью «Российской газете» заместитель министра экономического развития — руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

В разговоре, в частности, была упомянута ситуация, когда собственник узнает, что его квартира была некогда оформлена с нарушением закона и он должен ее вернуть государству.

По словам Абрамченко, нужен комплекс мер по защите добросовестных приобретателей.

«Первый шаг уже сделан. Принят закон о компенсации за утрату права собственности на жилое помещение, — напомнила глава Росреестра. — По этому закону, если у добросовестного гражданина истребовали жилье и он не смог взыскать убытки с того лица, по чьей вине это случилось, он обращается с иском к государству, которое является гарантом защиты права собственности. Компенсацию можно получить в размере реального ущерба либо кадастровой стоимости жилья (в зависимости от того, какое требование заявит в суде гражданин). Получение компенсации осуществляется только в судебном порядке».

Компенсация за утрату права есть и сейчас, однако она не может превышать 1 млн рублей, уточнила Абрамченко. Новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

«Вторым шагом запланированы поправки в Гражданский кодекс, которые в принципе должны свести на нет такие ситуации. Законопроект уже принят в первом чтении. Подготовка ко второму чтению запланирована на осеннюю сессию 2019 года», — сказала замминистра.

Отвечая на вопрос о возможных изменениях или дополнениях в проект закона, она указала, что «прежде всего нужно объявить добросовестным приобретателем того, кто полагался на запись в Едином государственном реестре недвижимости и у кого не было никаких сомнений в законности совершения сделки по приобретению жилья».



«Кроме того, нужно сказать, что добросовестный приобретатель в любом случае становится собственником и уже у него ничего нельзя истребовать по истечении определенного срока со дня внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости (предлагается установить срок три года). Это исключит ситуации, когда были допущены какие-то нарушения при приватизации 10—15 лет назад, но, несмотря на давность владения, квартиру все-таки отнимают», — заключила Абрамченко.