Чистая прибыль Россельхозбанка по итогам семи месяцев 2019 года, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета, составила 9,8 млрд рублей против 5,2 млрд за аналогичный период 2018 года. Такие данные приводятся в релизе РСХБ.

«Из этой суммы часть прибыли, включаемая в состав источников капитала банка в соответствии с требованиями Банка России, то есть без учета эффекта от внедрения стандартов МСФО 9, составила 2,2 миллиарда рублей. Именно эта величина может быть использована для выплаты дивидендов и включена в состав капитала», — уточняет первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.

Совокупный кредитный портфель Россельхозбанка за семь месяцев 2019 года вырос на 6,6% и на 1 августа превысил 2,3 трлн рублей. В том числе корпоративный кредитный портфель увеличился на 7,2% до 1,86 трлн, розничный — на 4,2% до 439 млрд рублей.

«В июле Россельхозбанк продолжил наращивать кредитование стратегической отрасли — агросектора, работая над качеством портфеля и уделяя внимание приоритетным направления развития АПК. С начала года ускоренными темпами банк увеличивал кредитование малого и среднего бизнеса в сегменте АПК. С учетом текущих показателей деятельности мы ожидаем, что результаты второго полугодия 2019 года будут соответствовать запланированным значениям», — отметил Лёвин.

За семь месяцев 2019 года кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК вырос на 7,5% и составил 1,305 трлн рублей. В том числе кредитный портфель по МСБ из агросектора вырос с начала года на 8,5% до 278,3 млрд рублей. По итогам семи месяцев 2019 года аграриям на развитие МСБ было выдано более 100 млрд рублей (плюс 13,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), в том числе субъектам малых форм хозяйствования — порядка 30 млрд рублей.



«Россельхозбанк как основной участник государственной программы льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых увеличил объем выданных средств на 40% — до 144 млрд рублей. Также банк последовательно наращивает объемы финансирования сезонных работ, оставаясь безусловным лидером этого рынка. В январе — июле 2019 года на эти цели было направлено 199 млрд рублей против 192 млрд рублей годом ранее», — указано в релизе.

