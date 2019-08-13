Изменения коснулись программ «Военная ипотека» , «Военная ипотека — Кредит семейный» и «Военная ипотека — Рефинансирование» . Процентная ставка по всем программам ипотечного кредитования военнослужащих составляет 9,45% годовых.

Банк также увеличил максимальную сумму кредита. Теперь по программе «Военная ипотека» она составляет 3 462 000 рублей. Программа «Военная ипотека — Кредит семейный» (для семей, где оба супруга — военнослужащие) предполагает максимальную сумму ипотечного кредита до 6 925 000 рублей.

Получить кредит по программам военной ипотеки Банка ЗЕНИТ могут военнослужащие, которые участвуют в Накопительно-ипотечной системе (НИС) не менее трех лет. Кредиты по программам выдаются на приобретение квартиры или таунхауса/дуплекса на вторичном рынке, а также квартиры на первичном рынке жилья в новостройках, которые аккредитованы банком.

ЗЕНИТ — единственный банк, который предоставляет военнослужащим, имеющим детей, возможность получить кредит по программе субсидирования процентной ставки под 6% годовых на весь срок кредитования.

С информацией обо всех программах ипотечного кредитования для военнослужащих можно ознакомиться на сайте Банка ЗЕНИТ.