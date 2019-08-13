В среднем снижение составило 0,2-0,4 пп. Минимальные ставки по ипотечным кредитам на первичном рынке жилья теперь составляет 9,29%, на вторичном - 9,59%. На рефинансирование – 9,69%. Кроме того, банк снизил минимальный первоначальный взнос на строящееся жилье до 10%.

«Мы видим высокий спрос на ипотечное кредитование и рады предложить привлекательные ставки, которые помогут снизить нагрузку на семейный бюджет и сделает условия приобретения собственного жилья еще привлекательнее. Сегодня Альфа-Банк предоставляет наиболее низкие на рынке ставки по ипотеке. Улучшение условий ипотечного кредитования позволит приобрести подходящее жилье и взять кредит под более низкий процент», — комментирует директор по развитию ипотечного кредитования розничного бизнеса Альфа-Банка Артем Иванов.

Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от 3 до 30 лет. Также клиенты Альфа-Банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья. При этом собственных средств заемщика должно быть внесено не менее 5% от стоимости приобретаемой недвижимости.

Альфа-Банк уверенно закрепил свои позиции в десятке крупнейших игроков и вошел в топ-5 ведущих банков по объему ипотечных кредитов. С начала 2019 года ипотечный портфель Альфа-Банка увеличился более чем на 70% и на 1 августа 2019 года составил 61,4 млрд руб. Доля рынка Альфа-Банка по объему выдач ипотеки достигла 2,55%.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка .