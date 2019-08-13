Сроки рассмотрения определит суд.
Госкорпорация «ВЭБ.РФ» обжалует решение Киевского апелляционного суда, который отклонил жалобу госкорпорации на действия украинского государственного исполнителя по продаже акций Проминвестбанка (украинская «дочка» «ВЭБ.РФ»).
«В настоящий момент ВЭБ обжалует указанное решение в Верховном суде Украины. Сроки рассмотрения определит суд», — сказали в пресс-службе госкорпорации.
Ранее государственная исполнительная служба Украины арестовала акции Проминвестбанка, после чего выставила пакет (99,7726% акций) на аукцион, который был назначен на 28 августа 2019 года. Стартовая стоимость пакета акций — около 20 млн долларов. «ВЭБ.РФ» считает аукцион незаконным.
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