Банк ВТБ открыл около 1,5 тыс. эскроу-счетов на сумму более 6 млрд рублей, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится на сайте президента .

«Что касается эскроу-счетов, то пока у нас в банке открыто где-то 1,5 тысячи счетов на сумму свыше 6 миллиардов. Мы вообще считаем, что до конца года будет открыто 25 тысяч счетов», — заявил Костин.

По его словам, также активно идет работа с самими застройщиками по системе проектного финансирования.

«Здесь уже у нас открыто 1800 счетов застройщиков и 50 проектов подписано на сумму 220 млрд рублей, и еще на 200 млрд рублей у нас в работе. То есть это те деньги, которые пойдут непосредственно на строительство жилья для тех людей, которые потом будут открывать эскроу-счета. Поэтому работа идет, и, что мне кажется позитивным, мы видим, что это не приводит к удорожанию строительства», — отметил глава ВТБ.