Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе обеспечительные меры в виде ареста имущества бывших бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, в том числе денег на счетах, земельных участков, домов и автомобилей, по иску к ним на 282 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, апелляционная инстанция отклонила жалобы Ананьевых на вынесенное в мае определение арбитражного суда Москвы.

«Оставить определение… без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласила резолютивную часть постановления председательствующая судья Елена Ким.