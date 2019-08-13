Банки и органы власти в России наиболее часто подвергаются кибератакам, рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

«С начала этого года предотвращено внедрение вредоносного программного обеспечения на более чем семь тысячах объектов критической информационной инфраструктуры. При этом целями атак становились объекты кредитно-финансовой сферы — 38% от общего числа атак, органов государственной власти — 35%», — сказал Храмов в интервью «Российской газете».

На долю предприятий оборонной промышленности, а также организаций в сфере науки и образования приходится по 7%, объектов системы здравоохранения — 3%, добавил Храмов.

«Эти цифры красноречиво говорят о колоссальной опасности, которую несут компьютерные атаки, поскольку атакуемые объекты обеспечивают повседневную жизнедеятельность общества и государства, безопасность наших граждан", — резюмировал он.