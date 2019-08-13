Правительство России планирует осенью 2019 года запустить переходный план по реформе контрольно-надзорной деятельности, предполагающей отмену с 2021 года всех неактуализированных требований к бизнесу («регуляторная гильотина»). Об этом сообщил в среду журналистам руководитель аппарата Кабмина — вице-премьер Константин Чуйченко, передает ТАСС.

«План переходного периода [в рамках «регуляторной гильотины»] планируется запустить осенью. Какие-то отдельные мероприятия по плану будут запущены уже в сентябре и в октябре, — сказал Чуйченко. — Например, это отмена нормативных документов советского периода, которые полностью утратили свою актуальность. Они лежат десятилетиями, и иногда суд может на них сослаться». Сейчас существует порядка 1 тыс. актов советского периода.

Чуйченко добавил, что на то время, пока будет реализовываться план переходного периода, необходимо «сформировать определенные правила игры». «Чтобы в 2020 году нам уже жить по измененным правилам», — пояснил он.



Правительство проводит масштабную реформу контрольно-надзорной деятельности. Механизм так называемой «регуляторной гильотины» предполагает отмену с 2021 года всех контрольно-надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не будут пересмотрены и актуализированы.