В 2014–2015 годах санкции замедлили экономику России на 1,2 п.п., следует из расчетов экспертов Центра экономических исследований — Института экономики (CERGE-EI) Чехии Анна Пестова и Михаила Мамонова для Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT). В деньгах потери экономики от санкций можно оценить более чем в 800 млрд рублей в ценах 2011 года, следует из данных Росстата. Об этом сообщает РБК .

Замедление экономики в тот период объясняется негативными демографическими трендами, избыточным регулированием, слабой деловой средой, указывают эксперты. Они рассчитали, что рост ВВП из-за санкций оказался на 0,43 п. п. меньше фактического в 2014 году и на 0,74 п. п. в 2015 году. Это означает, что в 2014–2015 годах экономика России фактически сократилась на 1,62%, а если бы санкций не было, сокращение составило бы 0,45%, то есть за два кризисных года санкций «отняли» у роста ВВП 1,17 п. п.

По расчетам экономистов, санкции оказали небольшой негативный эффект на потребительский спрос и инвестиции, заработную плату, инфляцию и денежную базу Центробанка. Отрицательный эффект санкций был наиболее заметен на ключевой процентной ставке, импорте и курсе рубля.

По мнению аналитиков, сами по себе санкции отняли от ВВП очень мало, и оценить их эффект, если он и был, крайне трудно. Компании, попавшие под финансовые санкции в 2014 году, нашли способы их обходить, а спад экономики произошел в связи с резким падением цен на нефть, которое вызвало сокращение доходов федерального бюджета, и соответственно, с усилением консервативной бюджетной политики, которое повлекло падение бюджетных расходов.

Расчеты Пестовой и Мамонова сопоставимы с оценками Международного валютного фонда (МВФ), опубликованными в начале августа. По расчетам организации, ежегодный отрицательный эффект санкций на рост российского ВВП в период с 2014 по 2018 год составил в среднем 0,2 п. п. Основной удар нанесла резко подешевевшая нефть — в среднем 0,65 п. п. в год. О незначительном прямом влиянии санкций на экономику заявляли аналитики рейтингового агентства АКРА. В то же время эксперты Bloomberg в конце 2018 года подсчитали, что из-за санкций и ряда других факторов (таких, как структурные изменения в экономике и замедление общемировых темпов роста) российский ВВП не вырос на дополнительные 6% с 2014 года.