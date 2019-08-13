Меткомбанк снизил ставки по рублевым и долларовым вкладам. Депозит «Константа» (на 370 дней) в рублях открывается под 6,35% (вместо 6,6%), в долларах — под 2,35% годовых (ранее — под 2,7%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Доходность депозита «Простая математика» (на 91 и 181 день) в рублях составляет 5,4—5,9% (прежде — 5,75—6,25%), в долларах — 0,8—2,25% годовых (ранее — 1—2,6%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма депозитов — 100 тыс. рублей или 1 тыс. долларов.

Вклады «Арифметика» и «Аксиома» оформляются в рублях под 5,5% (вместо 5,75%), в долларах — под 2% годовых (ранее — под 2,3%). Минимальная сумма — 300 тыс. рублей или 3 тыс. долларов. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Пополнять можно все вклады, за исключением «Константы».