Чаще всего спамеры звонят в четверг и пятницу, в интервале между 16 и 18 часами, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Эксперты выяснили, что спамерские звонки ежемесячно получают 72% владельцев смартфонов в России.

Наиболее часто спамеры предлагают займы и кредиты. В Челябинской, Нижегородской, Новосибирской, Саратовской и Свердловской областях доля таких звонков достигает больше половины всего телефонного спама. В остальных регионах она не опускается ниже одной трети.

Наиболее высокая доля коллекторских звонков в Краснодарском крае и Ростовской области — более 17%.

Также часто жители России получают рекламные звонки, предложения рискованных финансовых операций и инвестиций.