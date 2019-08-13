Глава ВТБ Андрей Костин ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке до конца этого года. Такое мнение он высказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Вы всегда спрашиваете стоимость ипотеки: по июню у нас средняя стоимость ипотеки 9,9%. Но мы видим, что в перспективе, — Центральный банк начал снижать ставку. Думаю, что с той тенденцией, которая сейчас наметилась со стороны Центрального банка, и вроде по прогнозам, что будет в дальнейшем, — мы считаем, что ставки пойдут вниз до конца года», — сказал Костин.

Он также сообщил, что ВТБ рассчитывает до конца года открыть 25 тыс. счетов эскроу в рамках новой модели финансирования жилищного строительства.

«Что касается эскроу-счетов, то пока у нас в банке открыто где-то 1,5 тыс. счетов на сумму свыше 6 млрд [рублей]. Мы вообще считаем, что до конца года будет открыто 25 тыс. счетов», — сказал Костин.