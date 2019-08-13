Ипотечный долг США достиг рекорда во II квартале текущего года и превысил максимум, достигнутый в 2008 году, когда начался финансовый кризис, сообщает Федеральный резервный банк Нью-Йорка.

По данным, опубликованным на сайте банка, во II квартале долг вырос на 162 млрд долларов и достиг 9,4 трлн долларов. Этот показатель превысил рекорд ипотечного долга в 9,3 трлн долларов, достигнутый в III квартале 2008 года.

Ипотечные кредиты — это крупнейшая составляющая внутреннего долга США. Ипотечное кредитование во II квартале выросло на 130 млрд долларов и достигло 474 млрд долларов, это наивысший уровень с 2017 года.

Однако, как отмечает газета Wall Street Journal, несмотря на заявленные данные, ипотечный долг 2019 года значительно отличается от долга 2008 года, так как в стране сильно ужесточились условия кредитования, а неуплаты по долгу стали более редким явлением.