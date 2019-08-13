Энергомашбанк понизил ставки по вкладам в рублях.

Теперь «Юбилейный плюс» (от 100 тыс. рублей на шесть месяцев) привлекается под 6,8% годовых (ранее — под 7,7%).

«Прогрессивный плюс» (от 30 тыс. рублей на два года) можно открыть под 7% годовых вместо 8%. В случае досрочного расторжения по истечении полугода проценты начисляются по льготным ставкам.

Проценты по обоим вкладам выплачиваются в конце срока.

«Ежемесячный доход» размещается под 4,5—6,9%, а «Ежемесячный доход — Energoline» — под 5,5—7% годовых (ранее — под 4,5—7,6% и 5,5—7,75% соответственно). Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Срок — от трех месяцев до двух лет.

Процентные ставки по «Пенсионному плюс» (от 5 тыс. рублей на один и два года) составляют 6,5—6,75% годовых (прежние ставки — 6,8—7,5%). По трем вышеперечисленным вкладам проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Пополнять можно все вклады, кроме «Прогрессивного плюс».