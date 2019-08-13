Только один день в Москве! Великое разоблачение трюков диджитал-подрядчиков .

21 августа, в среду, веб-студия AIR Production и студия мобайл-разработки 65apps раскроют старые уловки агентств и продакшенов, с помощью которых они ловко манипулируют вашими маркетинговыми бюджетами, и научат вас мерам предосторожности. Вы сможете выстраивать работу, эффективно тратя ресурсы и получая качественный продукт. На бизнес-ужине обсудим болячки клиентов и:

как распознать метод тыка в выборе подрядчика и не поддаться ему;

как подрядчики накручивают часы и что с этим делать;

как избежать токсичной коммуникации с подрядчиком в стиле «нормально делай — нормально будет»;

как выбрать формат сотрудничества: от «поиграйте со шрифтами» до «внесите правки в Техническое задание после запуска разработки»;

найдем компромисс между «красиво без функционально, функционально без красиво»;

научим не превращать бюджет в черную дыру в процессе разработки.

После докладов бизнес-ужин поменяет окрас на неформальный: мы наметили винный квест, интегрированный в бизнес-игру. Для тех, кто дружит с логикой и красным полусухим. Спойлер: не красное полусухое в меню тоже есть.

А на десерт мы заготовили подарок: предпроектную аналитику при заказе сайта.

Участие в мероприятии бесплатное, но обязательна регистрация .

AIR Production — веб-продакшн, который за 4 года существования успел поработать с такими крупными заказчиками, как — Infiniti, Allianz, Raiffeisenbank, OTP Group, Fix Price, QIWI, RBE Group и другими.

65apps — мобильный продакшн на третьем месте в России (по версии Tagline). За 7 лет команда успела поработать и продолжает сотрудничество с крупными заказчиками, в числе которых — Центральный банк РФ, Альфа банк, МТС банк, Яндекс, Детский мир, Бургер Кинг.