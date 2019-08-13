ЦБ представил банкам свое видение развития открытых программный интерфейсов для приложений (Application Programming Interface, API. — Прим. ред.) в сфере финансов 8 августа на закрытой встрече с банкирами на базе ассоциации «Финтех». Об этом сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на свои источники. По словам участников мероприятия, встреча носила «секретный» характер.

Так, регулятор представил собственную концепцию развития открытых API в финансовом секторе и дорожную карту их внедрения. ЦБ выделяет три типа открытых API: коммерческие, инфраструктурные и регуляторные. Основными предпосылками для перехода на такие API регулятор считает развитие технологий и новое поколение клиентов с новыми ожиданиями, а также рост монополизации рынка. При этом участникам встречи дали понять, что внедрение открытых API будет принудительным и медлить с этим в ЦБ не намерены.

Согласно представленной дорожной карте, разработка концепции намечена на III квартал 2019 года, в I квартале 2020 года должны быть запущены пилотные проекты. Принятие закона, определяющего обязательность и сроки публикации открытых API, намечено на I квартал 2021 года.

«Стандартизация открытых API обеспечит удобство и оптимизацию технологических издержек при организации обмена информацией между участниками рынками. Кроме того, унифицированные стандарты позволят ускорить вывод продуктов участниками финансового рынка», — отметили в ЦБ.

По мнению банкиров, большой интерес могут представлять регуляторные API, которые позволяют автоматизировать отчетность и взаимодействие, так как в большинстве случаев сейчас это ручная обработка отчетов и запросов. Также развитие открытых API в финансовом секторе позволит сократить издержки банков на взаимодействие с органами исполнительной власти в рамках сервисов, предоставляемых ими и ЦБ.