По итогам исследования банк «Возрождение» занял 6-е место в рейтинге по объему факторингового портфеля в Центральном федеральном округе и 18-е место – в рейтинге по объему портфеля в России.

За первое полугодие объем выплаченного банком «Возрождения» финансирования за период январь–июнь 2019 года составил 6,7 млрд рублей.