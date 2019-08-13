Банк «Славия» снизил ставки по вкладам в рублях. «Славный капитал» (от 91 до 364 дней) открывается под 6,55—7,06% годовых (прежде — под 6,7—7,21%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Накопи капитал» (на 181 и 364 дня) оформляется под 6,66—7,4% годовых (вместо 6,8—7,54%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма вкладов составляет 300 тыс. рублей.

Доходность депозита «Славный максимум» (от 700 тыс. рублей на 181 и 364 дня) составит 7,06—7,76% годовых (прежде — 7,21—7,91%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозита «Славный капитал».