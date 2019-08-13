Американский инвестор Чарльз Райан, который предложил банку «Восточный» 41,2 млн долларов, или 2,6 млрд рублей, за 59,9% акций International Financial Technology Group (IFTG), «готов изучить новую и непубличную информацию, которая обосновала бы более высокую стоимость актива», без нее 41,2 млн долларов отражают справедливую стоимость акций, сообщают «Ведомости» .

Ранее банку, перешедшему под контроль Артема Аветисяна и его партнеров, покупатель и его предложение не понравились: и. о. предправления Вячеслав Арутюнян счел это попыткой давнего знакомого Калви помочь ему и написал Райану, что банк намерен возместить «ущерб» не только от отступного, но и от других совершенных при Baring сделок, поэтому цена в предложении должна отражать сумму в 3,7 млрд рублей; также «Восточный» просил Райана подтвердить источники средств на сделку, так как «не может провести оценку правоспособности и источников платежеспособности компании».

Принимая решение о покупке акций IFTG, Райан следовал своему стандартному инвестиционному подходу: оценить стоимость актива и предложить за него «разумную» цену, рассказал он «Ведомостям», покупка доли в IFTG относится к «нормальной области интересов и бизнес-отношений» консорциума американских технологических инвесторов Parus Marine; также Райан рассчитывает предоставить «Восточному» всю стандартную информацию по KYC (know your client — «знай своего клиента») после того, как банк подтвердит предложение и стороны перейдут к заключению договора.

Что касается дополнительных расходов, которые понес банк, то это внутреннее дело его самого и его акционеров, полагает Райан и просит Арутюняна уточнить, сохранятся ли деловые отношения между дочерними компаниями IFTG и банком, если обе стороны считают их взаимовыгодными (IFTG владеет долями в финансовых компаниях ITI Capital и ITI Funds, маркетплейсе Finvale и стартапе в сфере эквайринга 2can & iBox), в предварительном предложении Райан писал, что у активов IFTG «сильные операционные результаты и они могут сохранить конкурентоспособность».

Райан давно знаком с Калви, и оба много лет являются частью российского инвестиционного сообщества, работа в России часто приводила Райана к соинвестированию в компании вместе с фондом Калви, рассказывает Райан, но прежде всего характеризует свои отношения с Baring Vostok «как форму равной конкуренции: в одних случаях я побеждал, а в других проигрывал».