Теперь оформить кредит можно по фиксированной ставке 10,5% годовых для всех держателей зарплатных карт, сотрудников компаний-партнеров и 10,9% годовых для лиц, которые не являются клиентами банка. Срок кредитования – до 7 лет, максимальная сумма – 2 000 000 рублей.

Снижение ставок обусловлено снижением ключевой ставки Центробанком РФ и высоким спросом на потребительские кредиты в целом.

Новые условия кредитования действуют с 12.08.2019. Подробнее с условиями потребительского кредитования в Ак Барс Банке можно ознакомиться по ссылке .