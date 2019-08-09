Жительница подмосковного города Воскресенска Светлана Бодрова оказалась должна 1,8 млрд рублей после подписания документов о приеме на работу, сообщают «Известия» . Она устраивалась работать курьером, но во время подписания документов ее оформили как генерального директора фирмы. Вскоре компания взяла крупный кредит и обанкротилась. Теперь от женщины, работающей дворником, потребовали отдавать половину зарплаты в счет долга, погасить полностью который с ее заработком можно было бы через 22 тыс. лет.

Действуя от ее имени, представители компании оформили кредит на сумму 32 млн долларов в Судостроительном банке. В 2015 году по решению Центробанка у этой кредитной организации отозвали лицензию, а права по востребованию долга перешли к Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Бодровой заплатили 2 тыс. рублей за согласие подписать бумаги у нотариуса, о последствиях этих действий она не знала.

В суде Дорогомиловского района Москвы, который проходил без участия Бодровой, ее обязали выплатить долг в размере 1,8 млрд рублей, а также исполнительный сбор — еще 127 млн рублей. Как только на место работы женщины пришли приставы, руководство приняло решение немедленно уволить дворника. Из ее зарплаты в размере 15 тыс. рублей половина уходила на оплату долга.

В ситуацию вмешалась уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, которая заявила, что судебные приставы могли «повесить» на женщину долги из-за утечки данных в налоговых службах. Пострадавшим от мошенников приходится годами судиться из-за того, что на них оформили фирму, занимающуюся отмыванием денег. Семенова пообещала взять этот случай под личный контроль.

По словам юристов, для тех лиц, кто за определенную плату предоставляет свои данные с целью регистрации юридического лица без намерения заниматься фактической деятельностью компании, УК РФ предусматривает отдельную статью. Подобные деяния наказываются штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет. Оспорить данные судебные акты можно на основании того, что со стороны номинального руководителя не было совершено никаких действий, связанных с реальным руководством фирмой.