Переход на четырехдневную рабочую неделю в России пока является «красивой, хорошей мечтой на очень отдаленное будущее», заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский. По его словам, нынешнее состояние экономики не позволяет осуществить такую новацию.



«Это хорошая, красивая, но мечта, и мечта на очень отдаленное будущее. Сейчас переход на четырехдневную неделю мог бы произойти только в том случае, если бы отечественная экономика была слаба и мы были бы не в состоянии загрузить своих работников принятой во всем мире пятидневной рабочей неделей», — сказал Рязанский.

По мнению сенатора, поднимать вопрос о сокращении рабочей недели можно будет только тогда, когда повысится производительность труда, произойдёт рост промышленности и ВВП, а также уровня социальных гарантий и будут созданы необходимые условия для системы здравоохранения.

«А пока этого не произошло, лучше работать, как и раньше, пять дней в неделю», — подчеркнул он.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) в понедельник распространила заявление, в котором предложила рассмотреть на Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений идею о введении четырехдневной рабочей недели без ущерба в оплате труда.

