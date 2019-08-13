Компания Google открыла возможность для своих пользователей входить в ее сервисы по отпечатку пальца, говорится в интернет-блоге компании.

Ранее пользователи могли использовать подобный метод аутентификации в Google Pay.

«Пароли и автоматизированная защита Google помогают защитить миллиарды пользователей по всему миру. Но новые технологии безопасности превосходят пароли, как по устойчивости ко взлому, так и по удобству. Имея это в виду, мы рады объявить, что вы можете подтвердить свою личность, используя ваш отпечаток пальца, или сняв экран с блокировки, вместо ввода пароля при посещении определенных служб Google», — говорится в сообщении.

Функция уже доступна пользователям устройств Pixel и в ближайшее время станет доступна на всех устройствах с ОС Android 7+.