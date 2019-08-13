Московские полицейские пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. Об этом сообщили в столичном главке МВД, уточнив, что доход от незаконной банковской деятельности превысил 9 млн рублей.

Оперативниками установлено, что злоумышленники, не имея обязательного для банковской деятельности разрешения Центрального банка РФ, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием счетов фиктивных организаций. Их доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств составлял более 14% от сумм, направленных на лицевые счета подконтрольных им фирм-однодневок.

В офисах и жилищах подозреваемых проведено девять обысков. Изъяты электронные носители информации, черновые записи, более ста печатей, уставные и регистрационные документы фиктивных организаций, а также электронные ключи управления счетами.



Возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). В настоящее время четверым злоумышленникам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

