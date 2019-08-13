Тинькофф Банк привлечен к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Соответствующие постановления № СЗ-59-ЮЛ-19-15042/3110 и № СЗ-59-ЮЛ-19-15046/3110 были вынесены Банком России 22 июля этого года и вступили в силу 13 августа, свидетельствует информация на сайте регулятора.

Тинькофф Банк как юридическое лицо привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Согласно данным ЦБ, банку в обоих случаях назначен штраф.

По указанной статье КоАП штраф для юридических лиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Напомним, что ранее кредитная организация (и/или ее руководитель — в прежних уведомлениях ЦБ это не уточнялось) уже привлекалась к административной ответственности по этой же статье КоАП.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.



Одновременно с информацией о привлечении Тинькофф Банка к административной ответственности по статье 14.29 КоАП регулятор опубликовал уведомление о привлечении ПАО «Тучковский комбинат строительных материалов» к административной ответственности по части 9 статьи 19.5 КоАП, предполагающей невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России, с назначением штрафа.