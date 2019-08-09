Сбербанк расширил сервис переводов с получением наличных в банкоматах для всех пользователей «Сбербанк Онлайн» по всей стране, говорится в сообщении кредитной организации.

Для перевода средств необходимо знать номер мобильного телефона или ФИО получателя. Для получения перевода необходимо указать секретный код из СМС, пока перевод не получен, отправитель может его отменить.

Отправить перевод в «Сбербанк Онлайн» можно на сумму до 150 тыс. рублей в сутки. Комиссия за использование сервиса составляет 1,5% от суммы, минимум 30 рублей и не более 1000 рублей.

Ранее отправить перевод с получением наличных в банкомате могли пользователи Сбербанк Онлайн в 27 регионах РФ, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка.