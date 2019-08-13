Выложенные базы данных по своему содержанию сильно отличалась от баз данных, составленных самими банками.
Роскомнадзор не нашел утечек персональных данных клиентов трех крупных российских банков, поэтому Генпрокуратура не будет принимать мер реагирования, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной на официальном интернет-канале ведомства «Эфир».
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что данные клиентов ОТП Банка, Альфа-Банка и Хоум Кредит Банка оказались в открытом доступе. По данным издания, в общей сложности базы содержат данные примерно 900 тыс. россиян. Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации по-прежнему актуальна. В связи с этим Генпрокуратура совместно с Роскомнадзором инициировали проверку.
«Проверка проведена. Управление Роскомнадзора по результатам административного расследования сведений о нарушении законодательства о персональных данных не нашло, оснований для привлечения к административной ответственности по соответствующей статье КоАП не имелось. Оснований для мер прокурорского реагирования нет», — сказал Куренной.
Он отметил, что выложенные базы данных по своему содержанию сильно отличалась от баз данных, составленных самими банками, а сведения в выложенных базах были неактуальными или ложными. Тем не менее, Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу, на котором появилась ссылка на базы данных.
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