Депутаты от фракции «Единая Россия» поддерживают инициативу Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) о введении четырехдневной рабочей недели и готовы включиться в разработку соответствующего законопроекта, дискуссия может стартовать в сентябре. Об этом во вторник журналистам сообщил первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев.



«Депутаты готовы включиться в обсуждение идеи с профсоюзами и разработку соответствующего законопроекта, — сказал Исаев. — Дискуссия может стартовать уже в сентябре».

При этом парламентарий отметил необходимость сохранения зарплаты при переходе к четырехдневной рабочей неделе. «Сохранить зарплату — это необходимое условие перехода. Заработная плата должна остаться прежней и индексироваться в связи с ростом цен и по мере возможностей предприятий и государственного бюджета», — сказал Исаев, добавив, что считает подобный сценарий «вполне осуществимым».

По словам депутата, сокращение рабочей недели должно проходить постепенно. «Этот переход должен осуществляться в соответствии с возможностями экономики и осуществляться постепенно, что позволило бы экономике, работодателям и работникам перейти на новый режим работы без потрясений», — заключил Исаев.

ФНПР в понедельник распространила заявление, в котором предложила рассмотреть на Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений идею о введении четырехдневной рабочей недели без ущерба в оплате труда.