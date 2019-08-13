В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших сотрудников банка «Советский» Олега Федорова и Александра Иванова. Они обвиняются по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ — в хищении чужого имущества в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием служебного положения, следует из сообщения на сайте ведомства.

Как полагает следствие, в период с 2013 по 2015 год Федоров и Иванов в составе организованной группы с представителями руководства банка «Советский», сотрудниками кредитного учреждения, а также иными лицами похитили более 1,7 млрд рублей. С этой целью сообщники выдавали заведомо невозвратные кредиты, перечисляя средства на банковские счета подконтрольных им организаций.

В ходе расследования Федорову и Иванову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Выборгский районный суд Санкт- Петербурга для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других участников преступной группы продолжается.

