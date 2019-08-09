Ряд лиц, связанных с деятельностью НПФ «Согласие», обвиняются в неправомерном переводе средств пенсионных накоплений граждан в этот НПФ, что, по мнению следствия, является хищением более 11 млрд рублей бюджетных средств у Пенсионного фонда России (ПФР), сообщает «Коммерсант» . Юристы и представители профильных министерств расходятся в оценке того, могли ли пенсионные накопления уйти из госсобственности вследствие перевода из ПФР в НПФ.

Уголовное дело, по которому в качестве одного из обвиняемых проходит вице-президент по НПФ управляющей компании «МКБ-Капитал», член совета директоров НПФ «Согласие» Андрей Неверов, было возбуждено в апреле следственным управлением МВД по Республике Коми. Неверов и ряд лиц, связанных с деятельностью компании «Первый пенсионный администратор» (ППА), которая работала с НПФ «Согласие», обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, а также мошенническом хищении в особо крупном размере, рассказал адвокат одного из обвиняемых Олег Матюнин.

Так, следственные органы полагают, что в период с 2016 по 2018 год некоторые недобросовестные агенты фальсифицировали документы на перевод 11 млрд рублей пенсионных накоплений граждан из ПФР в НПФ «Согласие» (такое название имели два фонда). По словам Матюнина, следственные органы квалифицируют этот перевод как «незаконное хищение бюджетных средств».

Ранее, 5 августа, газета «Республика», ссылаясь на слова регионального прокурора Сергея Бажутова, указывала, что на основе сфальсифицированных документов в НПФ «переведено более 11 млрд рублей бюджетных средств». Однако, по мнению защиты, перевод средств пенсионных накоплений от одного страховщика к другому не влияет на вид права собственности на них.

Представитель Минфина ответил, что в случае если страховщиком гражданина является ПФР, средства пенсионных накоплений являются федеральной собственностью, если же НПФ — то право собственности у частного фонда. В Минтруде также указали на существующую коллизию в виде двух законов. В Счетной палате не видят различия и ссылаются на закон «Об инвестировании…», а значит, считают пенсионные накопления госсобственностью. В ПФР заявили, что фонд является правоприменительным органом и не вправе толковать пенсионное законодательство.