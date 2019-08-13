АО «СМП Банк» – основной акционер МОСОБЛБАНКа – является одним из ключевых клиентов «Диасофт».

Наиболее остро вопрос замены старой системы на современное и гибкое решение «Диасофт» в МОСОБЛБАНКе встал в связи с вступлением в силу положения Банка России № 448-П, касающегося пересмотра подхода к учету основных средств.

Елена Королева, заместитель главного бухгалтера департамента бухгалтерского учета и отчетности ПАО МОСОБЛБАНК: «Задача замены системы назревала давно, но решающим моментом стало вступление в силу очередных требований законодательства. Мы понимали, что текущее решение не справляется. Действующая на тот момент в АО «СМП Банк» система Diasoft Master Balance предполагала реализацию в основном всех аспектов нового Положения регулятора».

Кроме соблюдения требований законодательства, гибкие настройки Diasoft Master Balance, в частности, возможность оперативно обрабатывать большое количество данных, позволили банку отказаться от использования нескольких решений в пользу единой учетной системы.

В рамках проекта высококвалифицированные методологи, аналитики банка и компании «Диасофт» провели работы по синхронизации учетных политик в рамках общей автоматизированной системы. На полную переработку учетной политики понадобилось менее трех месяцев в головном офисе и менее двух – в шести филиалах банка. Сегодня многофилиальный банк работает на базе единой IT-системы.

По словам заказчика, основная сложность внедрения системы была связана с миграцией данных из старой IT-системы в Diasoft Master Balance. Процесс подготовки требовал таких трудоемких мероприятий, как обогащение и сопоставление данных бухгалтерского учета с налоговым учетом, сверка данных, переход на переработанную учетную политику банка.

«Проект мы оцениваем как масштабный – требовалось внедрить не только системы по учету административно-хозяйственной деятельности, но и полностью переработать учетную политику банка, принимая во внимание необходимость ее взаимной адаптации. На эти работы ушла основная часть времени. Однако детальная проработка всех нюансов и согласованные действия совместной команды в процессе внедрения позволили оперативно и в срок завершить запланированные работы», – добавляет Елена Королева, заместитель главного бухгалтера департамента бухгалтерского учета и отчетности ПАО МОСОБЛБАНК.

В ближайших планах МОСОБЛБАНКа и компании «Диасофт» – автоматизация процессов взаимодействия с контрагентами на основе технологий электронного документооборота, внедрение систем бюджетирования и управления закупками, а также доработки ряда отчетных форм.

Источник: Компания «Диасофт»