Минфин России на аукционе в среду, 14 августа, предложит облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) одной серии в объеме 20 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.



Минфин, в частности, предложит ОФЗ выпуска № 26229RMFS с датой погашения 12 ноября 2025 года по номинальной стоимости.

Одновременно ведомство информирует, что с 21 августа 2019 года на аукционах Минфина России будут доступны для размещения облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 24020RMFS с погашением в июле 2022 года в объеме 100 млрд рублей, предусматривающие новый подход к расчету купонного дохода.

Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПК данного выпуска будут предлагаться к продаже, станут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.