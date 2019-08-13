Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление 210 кредиторов Пробизнесбанка о взыскании более 68,5 млрд рублей с бывшего президента банка и главы финансовой группы «Лайф» Сергея Леонтьева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Кредиторы требуют привлечь Леонтьева и девять других контролировавших Пробизнесбанк лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации. Суд во вторник решил рассмотреть заявление кредиторов совместно с аналогичным заявлением Агентства по страхованию вкладов, поступившим в суд ранее.

Как пояснили представители сторон, оба заявления идентичны по содержанию, в них приводятся 11 эпизодов причинения контролирующими лицами убытков, однако в заявлении АСВ среди ответчиков Леонтьев не указан. Как пояснил представитель АСВ, у Леонтьева нет имущества в России, он проживает за границей, и к нему в иностранных юрисдикциях поданы иски о возмещении убытков, в том числе в Австрии и на Кипре.

Представитель АСВ просил суд оставить заявление 210 кредиторов в отношении девяти ответчиков без рассмотрения из-за его идентичности, а в отношении Леонтьева приостановить, так как, по словам юриста, оно будет препятствовать рассмотрению исков в иностранных юрисдикциях. Суд ходатайство АСВ об оставлении без рассмотрения отклонил, а о приостановлении – оставил пока открытым. Слушания отложены на 1 октября 2019года .

Ответчиками, кроме Леонтьева, выступают бывший член совета директоров, бывший предправления и совладелец банка Александр Железняк, экс-предправления Дмитрий Дыльнов, бывший член правления Александр Ломов, бывший член совета директоров Эльдар Бикмаев, бывшие топ-менеджеры Николай Алексеев, Надир Арифулин, Вячеслав Казанцев, Кирилл Артемов и Наталья Журкина. Пробизнесбанк, головной банк «Лайфа», был признан банкротом в 2015 году. До отзыва лицензии банк, по данным РИА Рейтинг, занимал 56-е место в РФ по размеру активов.