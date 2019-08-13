Лидером среди стран, наиболее предпочтительных для отдыха среди клиентов Альфа-Банка, является Италия. За первое полугодие 2019 года в этой стране клиенты банка потратили 10,5 млрд рублей, средний чек по покупкам составляет 9,5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования о финансовом поведении клиентов кредитной организации, путешествующих за границу.

Согласно анализу, клиенты банка также довольно активно пользуются безналичной формой расчетов во Франции (6,04 млрд рублей) со средним чеком 8,4 тыс. рублей и в Испании (5,6 млрд рублей), где средний чек составил 4,8 тыс. рублей.

Больше всего (30% от всех оплат) по картам банка в поездках клиенты тратят на одежду и обувь, средний чек составил 13,5 тыс. рублей. На втором месте оплата проживания в гостиницах — 21,5% оплат за границей, средний чек — 18 тыс. рублей. Немалая часть бюджета уходит на кафе и рестораны — 13,1% со средним чеком в 2 тыс. рублей. Некоторые путешественники предпочитают готовить самостоятельно — 9,9% трат составляют продукты питания, средний чек — 1,7 тыс. рублей. Расходы на товары в магазинах duty free составляют около 9% от общих трат, средний чек — 5,2 тыс. рублей.

В целом в европейских странах средний чек составил 5,2 тыс. рублей, что значительно ниже, чем в островных государствах. Так, средний чек на Мальдивских островах составляет почти 78 тыс. рублей, на островах Французской Полинезии — 32 тыс. рублей, на Багамских островах — 20 тыс. рублей.

Кроме того, банк проанализировал покупки по карте для любителей путешествовать Visa Alfa Travel Premium. Самый дорогой билет был на перелет из Берлина в Канкун за 458 558 рублей. За 367 960 рублей был приобретен билет из Москвы в Майами, а билет из Москвы в Дубай стоил 347 250 рублей. Топ авиакомпаний, у которых клиенты банка покупают самые дорогие билеты первого и бизнес-класса: Emirates, Aeroflot и British Airways.

В топ-3 самых дешевых авиабилетов вошли перелеты Будапешт — Берлин за 868 рублей, Бари — Корфу за 883 рубля и Москва — Сочи за 900 рублей.