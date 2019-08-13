Государственная дума рассмотрит вопрос ограничения рекламы займов микрофинансовых организаций в местах массового скопления людей, сообщил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Во вторник заместитель губернатора по экономическому развитию Кемеровской области Константин Венгер сообщил журналистам, что власти региона обратились в Госдуму с инициативой наложить запрет на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей.

Аксаков отметил, что озабоченность региональных властей вполне понятна, указав, что данный вопрос требует изучения. «Тема закредитованности в последнее время активно обсуждается и звучит как один из серьезных рисков для социального и экономического благополучия граждан», — сказал депутат.

«Надо будет проанализировать эти угрозы, вопрос рекламы, в любом случае надо назойливую рекламу и продвижение, по крайней мере займов микрофинансовых организаций, как-то сдерживать, а, может быть, и пресекать. Прежде всего это касается микрофинансовых организаций, по банкам — надо смотреть», — подчеркнул Аксаков.